«فيس بوك» يغلق صفحة «المشهراوى» وسط غضب فلسطينى

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صفحة سمير المشهراوي القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بدعوى أنها تحرض على الإرهاب والكراهية.



واستنكر عدد كبير من النشطاء والسياسيين هذا القرار الذي يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني، معتبرين أن هذا الإجراء يعتبر إنحيازا كاملا للاحتلال الإسرائيلي ووقوف ضد حقوق الشعوب المقهورة والمضطهدة، ومنهم الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن من هذا الاحتلال الذي يقتل الأطفال ويمارس الإرهاب والقتل ضد شعب أعزل يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وبذلك تصبح فيس بوك أداة لقمع الحريات ومحاربة الرأي الاخر.



من جهته استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمتحدث باسمها داود شهاب إغلاق صفحة المناضل سمير المشهراوي على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال شهاب: "ندين سياسة الشبكة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي، ومن المؤسف أن تكون إدارة فيس بوك أداة قمع فكري بيد إسرائيل تنفذ تعليمات الشاباك في ملاحقة كل من يجابه ويفضح الاٍرهاب الاسرائيلي.