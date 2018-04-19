القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديان بالقاعدة فى مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
تقارير ومتابعات
الخميس 19/أبريل/2018 - 04:54 ص

«العائد من الموت لدقائق معدودة».. طفل يعود للحياة من أجل كوب ماء

«العائد من الموت
نيفين هنري
dostor.org/2134517

لا تزال أسرة تتعافى من تجربة غريبة وغير مفهومة حتى الآن في البرازيل.

في أوائل هذا الشهر، أعلن الأطباء أن كيلفن سانتوس توفي بعد أن توقف عن التنفس أثناء العلاج من الالتهاب الرئوي في مستشفى في بيليم، البرازيل، وبعد أن تم تسليم جثته في كيس بلاستيكي، أخذتها عائلته إلى البيت وتم التحضير لجنازته.

ووفقا لرواية "بارانورمال جايد" تركت جثة كيلفن الصغير في تابوت مفتوح، حتى يتسنى لأقاربهم أن يأخذوا وقتهم في الحزن وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه قبل تشييعه لمثواه الأخير، أما المدهش في الأمر قبل حوالي ساعة من تشييع كيلفن، الصبي الصغير قام من الموت وجلس معتدلا، ونظر إلى والده وقال: "أبي، هل يمكنني الحصول على بعض الماء؟".

بدأ بعض أفراد العائلة يصرخون، في حين صُدم آخرون بصعوبة بالغة، اعتقد الكثير منهم أنهم يشهدون معجزة وبدأوا في البكاء دون حسيب ولا رقيب، كانوا يعتقدون أن الصبي قد عاد من الموت، ومع ذلك، بعد دقائق من قيامته، ارتمى على ظهره وأغمض عينيه، وعاد من حيث أتى ليموت مرة أخرى.

على الرغم من أن العائلة حاولت إيقاظه، إلا أنه لم يستيقظ مرة أخرى، وتم نقله إلى المستشفى حيث فحصه الأطباء مرة أخرى، وأكدوا أنه كان ميتًا في الواقع تماما كما كان عندما تم إرساله إلى المنزل في كيس بلاستيكي.

قال أنطونيو سانتوس (الأب): "أكدوا لي أنه قد مات بالفعل ولم يعطوني أي تفسير لما رأيناه وسمعناه للتو."

ومن المفهوم أن الأسرة أجلت الجنازة على أمل أن يستيقظ الصبي مرة أخرى، لكنه دفن في نهاية الأمر.

يعتقد أنطونيو أن ابنه يمكن أن يكون ضحية للإهمال في العلاج، بينما يعتقد آخرون أن العائلة تشهد في الواقع شيئا خارقا.

واختتم والد الطفل كلامه قائلا: "الموتى لا يستيقظون ويتحدثون فقط، أنا مصمم على معرفة الحقيقة".
ما عانته هذه العائلة يوصف بأنه قاسيًا ومرعبًا في أحسن الأحوال. فقدان طفل مرة واحدة يكفي. يراقبونهم يستيقظون، فقط ليخسروه مرة أخرى بشكل غامض وبدون تفسير أمر غير محتمل. وفكرة الدفن بعد استيقاظه أمر صعب على أي أب وأم أن يفعلاه وهم راضون.

ويضيف الموقع "على الرغم من وجود إمكانية لشيء خارق هنا، إلا أن هذه القصة هي على الأغلب بسبب الأطباء المهملين. ومع ذلك، فإن بعض التفاصيل (مثل الكيس البلاستيكي) كان من الممكن أن يجعل مثل هذا الحدث أقل احتمالا. بالنسبة للتدخل الإلهي، سيكون من الصعب تخيل أن الإرادة الإلهية تقيم الطفل من الموت ليطلب ماء فقط ويعود إلى غيبوبة الوفاة مرة أخرى".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

الآن

«مرور القاهرة»: غلق جزئى لطريق الأوتوستراد لمدة يومين

«خطة البرلمان» تُفجر مفاجأة حول المخالفات فى ختام الموازنة

فيديو جراف.. «لاعيبة القيعي الكسر.. وعزاء والد شيرين» أبرز 5 أخبار اليوم

القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الأركان الليبي

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

5 مشاهد للمثلية الجنسية في السينما المصرية

ألبومات الصور

بالصور.. هكذا كانت ترتدي الآنسات في مصر منذ العشرينيات

«الأسطورة» وأبطال «نسر الصعيد» يزورون معبد دندرة (صور)

تكريم مدارس أسوان المشاركة فى «المعلمون أولًا» (صور)

«الدستور» داخل أقدم أسواق للأخشاب و«الأنتيكات» في الإسكندرية

نجم الساعة

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

الأكثر قراءة

رئيس «فنية الأهلي»: «القيعي جاب لاعيبة كسر»

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

شيرين عبدالوهاب تعلن موعد عزاء والدها

5 مشاهد للمثلية الجنسية في السينما المصرية

كشكول

تعليم شمال سيناء تستقبل أولى القوافل التعليمية المتخصصة

مرتجى تناقش مع طلاب شمال سيناء سلبيات القوافل التعليمية

رئيس جامعة الأزهر: دائمًا ما نهتم بأبناء ليبيا

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية للمدن

عميد طب بيطري الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع أستاذ بجامعة بيزا بإيطاليا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

باكستان تعلن بداية تشغيل مطار إسلام آباد الجديد في شهر مايو

في الصميم.. الموت في غربة الوطن

وزير الري التونسي: المخزون المائي يكفي احتياجاتنا في 2018

منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك