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الخميس 19/أبريل/2018 - 03:11 ص

المواد الغذائية بالجيزة: ٣٠٠ ميكنة آلية لصرف التموين متوقفة بسبب اختراق النظام

وزير التموين
وزير التموين
صلاح عامر
dostor.org/2134407

قال محمد راشد عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن اختراق نظام منظومة السلع التموينية الجديدة مستمر، وضعاف النفوس يستغلون هذه الثغرات لتحقيق أموال طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات.

وأوضح في تصريح خاص أن أعداد الميكنة الآلية لصرف السلع التموينية المتوقفة بسبب اختراق النظام، تجاوزت الـ٣٠٠ ميكنة في محافظة الجيزة، منها ٢٠ ميكنة خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي، و٢٨٠ تاجرا تموينيا اكتشفتهم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات بين التجار وأصحاب جمعيتي مع وزارة التموين لسداد المبالغ التي قاموا بالاستيلاء عليها، في صورة أقساط شهرية بهدف تشغيل الميكنة الآلية لصرف السلع الغذائية وفارق نقاط الخبز، إلا أن وزير التموين رفض.

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