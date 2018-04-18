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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 08:37 م

الحزب الحاكم بالسودان يُشكل 20 لجنة للحوار مع القوى السياسية

عبد الرحمن الخضر
عبد الرحمن الخضر
أش أ
dostor.org/2134294

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، عن تشكيل 20 لجنة، للحوار والاتصال مع القوى السياسية والشخصيات القومية.

وقال الدكتور عبدالرحمن الخضر، رئيس القطاع السياسي للحزب، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع قيادات القطاع بنائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، اليوم الأربعاء، إن الحزب أكمل ترتيباته السياسية لبرنامج استكمال الحوار في مرحلته الثانية.

وأضاف خضر: أن نائب رئيس الحزب وقّع على جملة من القرارات، بتكليف عدد كبير من قيادات الحزب بالشروع في الحوار، مؤكدًا أنه سيكون حوارًا مفتوحًا مع كل الجهات والأفراد الفاعلين في الساحة السياسية والفكرية.

ونوّه الخضر بأن حزبه سيقود حوارًا خاصًا مع أحزاب الحوار الوطني، لاستكمال ما تبقى من إنفاذ قضايا الحوار الوطني خاصة مسألة الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات القادمة.

من جانبه، قال الأمين السياسي للحزب الدكتور عمر باسان، إن الحوار سيشمل جميع القوى السياسية دون استثناء لأي مجموعة، للوصول لأرضية مشتركة حول ما يشغل الساحة السياسية وخاصة الدستور، باعتبار أنها من أهم القضايا التي تحدث عنها الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

وأوضح باسان أن اللجان ستبدأ عملها، الأسبوع القادم، وستكون الأمانة السياسية، هي الجهة المعنية بمتابعة كل ما ستصل إليه، مؤكدًا حرص المؤتمر الوطني على الوصول لاتفاق سياسي يعزز مسيرة الوفاق السياسي والسلام الذي انتظم أنحاء في السودان.

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