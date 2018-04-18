​ جنينة فى جُحر الديب!

ولأن جحور «الديب» كلها سراديب، فإن الثعابين والعقارب قد تسكن سردابًا منها. الأمر الذى قد تتحول معه نكتة الموسم إلى نكبة، لغز أو طلسم. والنكتة هى انضمام الأستاذ فريد الديب المحامى، إلى هيئة الدفاع عن الأستاذ المستشار هشام جنينة، الذى تنظر المحكمة العسكرية، الأربعاء، ثانى جلسات محاكمته.

لغير المتابعين أو لمن لا يشاهدون الفيلم من أوله، نوضح أن المدعو «هشام جنينة» كان ضابط شرطة، ثم قاضيًا، وأنهى حياته العملية مُقالًا (أى معزولًا) من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات. وحين قرر رئيس أركان القوات المسلحة السابق «الفريق مستدعى» سامى عنان الترشح لرئاسة الجمهورية، اختاره نائبًا له. وبإلقاء القبض على عنان لـ«ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة»، زعم الأستاذ المستشار فى حوار نشرته النسخة الإخوانية من موقع «هافينجتون بوست»، فى ١١ فبراير الماضى، صوتًا وصورة، أن الأستاذ الفريق يحتفظ بوثائق سرية، خارج مصر، تدين أجهزة الدولة ومؤسساتها وقياداتها، خلال فترة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، بعد ٢٥ يناير، وهدد بنشرها لو تعرض «عنان» لأى مكروه!.

ردًا على تلك «الهلاوس»، أصدر المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، بيانًا، أعلن فيه أن ما صرح به المدعو هشام جنينة، بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه «يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب». وأن القوات المسلحة «ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى، والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية». وبإحالة «جنينة» إلى النيابة العسكرية، قررت فى ١٣ فبراير الماضى حبسه على ذمة التحقيقات.



الإثنين الماضى، بدأت أولى جلسات محاكمة المذكور، وقبل ساعات من الجلسة الثانية، تم الإعلان عن استعانته بالأستاذ فريد الديب، الذى يظلمه من يصفونه بأنه «محامى مبارك»، إذ إنه قبل توليه الدفاع عن الرئيس الأسبق ووزير داخليته، حبيب العادلى، وعدد من أبرز رجال نظامه، تولى عددًا كبيرًا من القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام المحلى والدولى، بينها الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ودافع عن أيمن نور، سنة ٢٠٠٥ فى قضية اتهامه بتزوير توكيلات حزب الغد. كما وكّلته أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإقامة دعوى ضد جريدة «العربى» لسان حال الحزب الناصرى، التى اتهمت الرئيس الراحل بـ«الخيانة». وكانت أبرز وأشهر القضايا التى تولاها الأستاذ الديب هى دفاعه عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام سنة ١٩٩٧. ودعك أى «سيبك» من أنه خسر القضايا السابقة كلها، فقديمًا قالوا إن الصيت أهم من الغنى!.

أحد أعضاء فريق الدفاع قال إن «ما يشغلهم ويهمهم تحقيق مصلحة المستشار جنينة فى النهاية». وقبل أن تعتقد إن للمصلحة المتبادلة دورًا فى المحبة التى جاءت بعد العداوة، ادّعى محامٍ آخر فى مداخلة مع برنامج على قناة عزمى بشارة، قناة «العربى»، أن الأستاذ الديب كان صديقًا لوالد الأستاذ جنينة. بما قد يعنى أن المحبة لها جذور تاريخية، وأن تلك الجذور احتاجت وقتًا حتى تنبت لتصبح أشجارًا تغرد عليها البلابل. والبلابل جمع بلبل الذى يخلط سيئو النية أحيانًا بينه وبين «الحمامة» بما لها من دلالات أو إيحاءات ليس مسئولًا عنها صديقنا الكبير الراحل محمد مستجاب، إذ إن الثابت هو أن تلك الإيحاءات ارتبطت بالحمامة قبل سنوات طويلة من كتابته عمود «رقبة لا مؤاخذة الحمامة»، وستدرك ذلك لو رجعت لكتاب «الحيوان» للجاحظ، وبعده اختار ابن حزم الأندلسى «طوق الحمامة» عنوانًا لكتابه الشهير!.



دع الحمامة وشأنها، فموضوعنا هو البلابل التى ستكون مخطئًا لو اعتقدت أنها غردت على أشجار أنبتتها جذور العلاقة بين الأستاذ الديب والأستاذ جنينة. لوجود أسباب كثيرة تمنعها من التغريد، بينها تصريحات عديدة، وجّه فيها الأستاذ الديب اتهامات (وإدانات) للأستاذ المستشار تكفى، حال ثبوتها، لسجنه خمسين سنة على الأقل. الأمر الذى يجعلك تعيد النظر فى تبريرات لم يدرك أصحابها أن التـ...برير، أو التعرى....ف، بجوانب قد تكون غائبة، يحتاج أيضًا قدرًا من الجهد، حتى لو كان من يقوم بالتـ...برير أو التعرى....ف، له خبرات الأستاذ محمد نور فرحات التى أهلته لتولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها نائب رئيس «المجلس القومى للمرأة».

الأستاذ فرحات، الذى يصفونه بأنه فقيه قانونى أو دستورى، أدلى فى الموضوع بعدة دِلاء (جمع دلو) أو جرادل (جمع جردل)، تكفى وزيادة لرى «جنينة» الفسطاط، وتحصينها بـ«السماد العضوى». وبين ما نزل من تلك الدلاء أو الجرادل أن «فريد الديب محامٍ محترف، وليس رئيسًا لحزب سياسى، ومن أول مبادئ المحاماة أن تنصر من يستنجد بك حتى ولو خالف قناعاتك وانحيازاتك». و«أن نطلب من المحامى الدفاع عن فصيل دون فصيل، مثله كمثل أن نطلب من الطبيب علاج مريض دون مريض». و«المحاماة ليست مهنة رأى بل مهنة غوث». وأن عددًا من المحامين ذوى التوجهات السياسية التقدمية تحفظوا فى الدفاع عن جنينة لأسباب تفهمها المستشار، واختتم النائب السابق لرئيس المجلس القومى للمرأة تدوينته بالقول: «لو سمحتم لا داعى لبخس الناس أقدارهم خصوصًا من دفعوا أثمانًا باهظة لمواقفهم».

بين ما فات الأستاذ فرحات وأمثاله المـ....بررين، المعر...فين، أن الأستاذ الديب قال فى مداخلات تليفزيونية، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠١٤ إن حديث الأستاذ المستشار فى هذا التوقيت وهجومه على القضاء والشرطة يدل على أنه موال لجماعة الإخوان ويريد تجميل صورتهم على حساب الشرفاء. مضيفًا أن «كلام جنينة اليوم فى حق القضاة نوع من «الهجايص» لاستعداء الرأى العام ضد القضاء لتصفية حسابات أخرى». و«استمرار للهجمة الشرسة التى بدأت أثناء حكم مرسى ضد مؤسسات القضاء المصرى العريق». وأكد الأستاذ الديب أن الأستاذ المستشار جنينة يريد تصفية حساباته بمحاولة تلويث القضاء والقضاة بعد إحالته للمحاكمة فى أكثر من تهمة»، ووصف كلامه بأنه متناقض وشاذ وغريب. وطالبه بألا يكون «ضلاليًا» ووصفه بأنه «دائم الاعتياد على عدم قول الحق».



طبعًا.. طبعًا كلنا يعلم أن الأستاذ الديب يعرف قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعى وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذى نشأ ويعيش فيه. لكن ربما يقول فريق الدفاع عن الأستاذ جنينة إن الأستاذ الديب كان يعانى، هو أيضًا، من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبى، وأنه لم يكن يعبر على إرادته الواعية، حين أدلى بتلك التصريحات، سواء فى مداخلات تليفزيونية، وقد نقبل ذلك ونلوم صديقنا الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى لأنه لم يتطوع لعلاج الأستاذ الديب، الذى لا نبالغ حين نصفه بأنه ثروة قومية.

لهيئة الدفاع عن الأستاذ جنينة، سابقة فى ذلك، ولا أعتقد أنك نسيت أنها دفعت بإصابة موكلها بمرض اضطراب ما بعد الصدمة. كما لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يحاول فيها الأستاذ جنينة، التنصل من تصريحات أدلى بها، إذ سبق أن فعل الشىء نفسه، حين ادّعى أن «تكلفة الفساد فى مصر ٦٠٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥»، ثم قال أمام المستشار خالد ضياء، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا: «محصلش الكلام ده»، وأكد أن «ما نشرته الجريدة غير صحيح». ولم يكتفِ بذلك، بل أقام دعوى قضائية ضد الصحفية (رانيا سيد محمد عامر) ورئيس تحرير جريدتها، «اليوم السابع»، اتهمهما فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسه. غير أن محكمة جنايات الجيزة قضت، فى ٨ مارس ٢٠١٧، ببراءة الزميلة ورئيس تحريرها، وكان المعنى المباشر لهذا الحكم، مع حكم آخر، هو أن الأستاذ المستشار كذب مرتين: كذب حين قال، وكذب حين ادعى أنه لم يقل. والحكم الآخر، هو ذلك الذى أدانته فيه محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وقضت بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وبغرامة قدرها ٢٠ ألف جنيه.

ما علينا، فما يعنينا الآن هو أن اضطراب ما بعد الصدمة، أى صدمة، قد يفسر اتهامات الأستاذ الديب للأستاذ جنينة فى مداخلات تليفزيونية، لم نتوقف إلا عند واحدة منها، ويمكنك أن تجد عشرات غيرها على يوتيوب لو أردت أن تتلقى دروسًا فى «فن الردح»، وقد يقودك حظك إلى مداخلة من تلك الرد رد فيها الأستاذ المستشار على التحية بأحسن منها. منها مثلًا «تحية» الأستاذ الديب، فى ١٢ أغسطس ٢٠١٥ بأنَّ وجود جنينة فى منصبه يشكِّل خطرًا على المصلحة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، والتى رد عليها الأستاذ المستشار، مساء اليوم نفسه، فى برنامج «العاشرة مساء»، بقوله: «أصلًا وجودى خطر على فريد الديب واللى زيه».. «أنا خطر على كل فاسد أو من يتحالف ويُدافع عن الفساد».. «وجودى يمثل خطرًا على كل من يدافع عن الفساد وعلى كل من يريد إغلاق ملفات الفساد».. «أنا مدرك تمامًا أنَّ حنفية الفساد يريدها فريد الديب وغيره مفتوحة».



الكلام الشفهى، كما أشرنا، يمكن التشكيك فيه، حتى لو كان بالصوت والصورة، والأساتذة الأفاضل جربوها، وينتظرون (ونحن معهم) النتيجة. ونشير هنا إلى أن أطباء نفسيين، بينهم صديقى إبراهيم مجدى، أوضحوا أنه فى حالة التأكد من مرض الأستاذ المستشار، فإن المحكمة قد تقوم بإعفائه، وربما يتم إلحاقه بمستشفى الأمراض النفسية أو العقلية، ليستكمل العلاج هناك. ولو حدث ذلك، يكون الأستاذ الديب قد اختار الرفيق قبل الطريق، ويكون الدعاء لكليهما بالشفاء واجبًا. لكن المعضلة ستكون فى الكلام التحريرى، خاصة لو كان مودعًا لدى جهات رسمية، ومنه اتهام الأستاذ الديب للأستاذ المستشار جنينة، فى يوليو ٢٠١٥، بأنه إحدى الركائز الإخوانية التى زرعها محمد مرسى العياط فى أجهزة الدولة، فى مذكرة قانونية، قيل إنها مدعمة بالوثائق والمستندات، تقدم بها إلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، لتبرئة موكله الأستاذ أحمد موسى من تهمة سب وقذف الأستاذ «جنينة».

بين ما تضمنته تلك المذكرة أن مخطط جماعة الإخوان لأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها بدأ بمجرد إجلاس مرسى على مقعد الرئاسة، والذى أصدر فى ٦ من سبتمبر ٢٠١٢ القرار الجمهورى رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٢، بتعيين المستشار هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات. وأكدت المذكرة أن جنينة انبرى عقب تعيينه للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، وتصدى له المستشار أحمد الزند حين كان رئيسًا لنادى القضاة، وكشف عن سوء نيته وأماط اللثام عن حقيقة هويته، من حيث انتمائه إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل القضاء وأطلقت على نفسها «قضاة من أجل مصر»، كان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضاؤها بهدم القضاء من داخله.



أرأيت أو «شفت بقى» كيف أن ضَم مثل تلك المذكرة، إلى ملف القضية المنظورة الآن، قد يُزيد الطين بللًا، ويُحيل أى «جنينة» إلى معجنة؟! حتى لو تم التنصل منها، هى الأخرى أو تبريرها، فلا تثريب عليك لو غنيت وردّد معك شيطانك: «ناح النواح والنواحة.. على بقرة حاحا النطاحة.. والبقرة حلوب، تحلب قنطار.. لكن مسلوب، من أهل الدار.. والدار بصحاب و١١ باب، غير السراديب.. وجحور الديب».