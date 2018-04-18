20 يونيو.. الحكم في تظلم زهير جرانة وأسرته على «المنع من السفر»

حجزت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، الحكم في تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهما من السفر والتصرف فى الأموال، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.



شهدت جلسة اليوم حضور زهير جرانة، وقدمت هيئة الدفاع التى تضم أشرف واصل وأحمد حبيب حافظة مستندات تضم صورًا من أحكام البراءة الصادرة بحق موكلهم، وطالبت هيئة الدفاع بإلغاء قرار النائب العام بالمنع من السفر والتصرف فى الأموال.



شهدت جلسة اليوم حضور زهير جرانة، وأشقائه وعدد من أصدقائه.



صدر القرار بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.



وكان المحامى أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلى، على قرار النائب العام بمنع "محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير"، من التصرف فى أموالهم، والمنع من السفر.