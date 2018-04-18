«راشد»: البطاقة الدوارة تتسبب في خسائر فادحة لـ«البقالين»

كشف محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، أن هناك تدوال للبطاقة الذكية الدوارة التي يتم ضربها أكثر من مرة لصرف السلع التموينية من خلال أكثر من بقال تمويني، الأمر الذي يعرض التجار التموينين إلي خسائر فادحة وجرائم يعاقب عليها القانون.



وتابع في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن البطاقة الدوارة يتم شحنها بأرصدة وهمية من خلال بعض موظفي شركات الكروت الذكية ضعفاء النفوس، من خلال " فلاشة " عليها البيانات للمواطنين.



واشار إلى، أنه من السهل اكتشاف البطاقة الدوارة من خلال ضربها علي الماكينة في حال عدم ظهور مبلغ " 1.00" جنيه علي الفاتورة كحافز للبقال التمويني، وهامش الربح، أو ظهور " صفر "، علي الفور يجب علي البقال رفض ضربها.