ضبط وإحضار عامل رخام متهم بإشعال النيران في منزل بائعة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بضبط وإحضار عامل رخام؛ لاتهامه بإشعال النيران في منزل بائعة خضار، بدائرتها.



وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين، تلقوا بلاغا من "ماجدة"- بائعة خضار، تتهم فيه "س. ع" عامل رخام، بإضرام النيران في منزلها.



وأكدت المبلغة، أن ابنها سبق وتدخل لفض مشاجرة بين المتهم وطليقته؛ إلا أن الجانى اتهمه بأنه على علاقة بالأخيرة، واعتدى عليه بالضرب؛ مما اضطرها لتحرير محضر ضده، وحينما علم بتحرير المحضر؛ أسرع إلى منزلي وأشعل النيران به.



وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 3819 جنح البساتين، وأخطرت النيابة؛ التي أصدرت قرارها المتقدم.