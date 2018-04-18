مقتل ممثل المعارضة للمصالحة فى مدينة الضمير السورية

قُتل قيادى من جيش الإسلام وأصيب آخر، يتواصلان مع القوات الحكومية السورية لإنجاز ملف المصالحة فى بلدة الضمير شمال شرق العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر أمنية سورية لوكالة الأنباء الألمانية: «قُتل شاهر جمعة وأصيب حسين شعبان، وهما ممثلا جيش الإسلام ويقودان عمليات التسوية مع الجيش السورى على يد فخرى الغضبان من أبناء بلدة الضمير».



وأكدت المصادر: أن "المدينة تعيش حالة من التوتر حاليًا، وربما اندلاع مواجهات بين مسلحى جيش الإسلام وبدو الدريسية وهم عائلة الغضبان".