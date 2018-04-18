الليلة.. «عالم عبد السلام.. الرمز والهوية» بمركز الإبداع الفنى

بمناسبة الذكري الـ 78 لميلاد المخرج العالمي شادي عبدالسلام، يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفني فى ساحة الأوبرا، الأمسية الثقافية بعنوان «عالم عبد السلام.. الرمز والهوية»، والتي تنظمها لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء.



وتتضمن الأمسية عرض فيلم «عالم شادي عبد السلام»، للمخرجة الراحلة وكاتبة السيناريو نبيهة لطفي، ويتحدث فيها مصمم المناظر ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، الفنان دكتور محمود مبروك، فنانة المونتاج دكتورة رحمة منتصر، الموسيقار خالد شكري.



ويدير الأمسية دكتور طارق والي، نائب مقرر لجنة العمارة، والمعمارية دكتورة مي حواس.