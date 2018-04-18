بعد تحذير «الأرصاد».. كيف تواجه ارتفاع درجات الحرارة؟

حذرت هيئة الأرصاد في بيان لها من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، مناشدة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الموجه الحارة.



وتقدم «الدستور» فى السطور التالية للقراء كيفية التغلب على الموجه الحارة، فى نصائح قدمها الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية:



- شرب الماء بكثرة.

- وضع واقئ شمس على الوجه.

- أما فى حالة التعرض لفقدان العرق بغزارة لابد وأن يتناول الإنسان المخللات حتي يعوض الأملاح.

- اصطحاب المُسكن دائما فى حالة موجة الحار، حيث يجب أخذه حين الشعور بالصداع.

- استخدام قبعة من أجل الحماية من الشمس وحراراتها الشديدة.