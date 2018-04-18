القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
تقارير ومتابعات
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:06 ص

بعد تحذير «الأرصاد».. كيف تواجه ارتفاع درجات الحرارة؟

بعد تحذير «الأرصاد»..
ريم محمود
dostor.org/2133079

حذرت هيئة الأرصاد في بيان لها من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، مناشدة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الموجه الحارة.

وتقدم «الدستور» فى السطور التالية للقراء كيفية التغلب على الموجه الحارة، فى نصائح قدمها الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية:

- شرب الماء بكثرة.
- وضع واقئ شمس على الوجه.
- أما فى حالة التعرض لفقدان العرق بغزارة لابد وأن يتناول الإنسان المخللات حتي يعوض الأملاح.
- اصطحاب المُسكن دائما فى حالة موجة الحار، حيث يجب أخذه حين الشعور بالصداع.
- استخدام قبعة من أجل الحماية من الشمس وحراراتها الشديدة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

الآن

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال «السيسى»

فيديو.. هبة طوجى تطرح أغنية «سلم على مصر»

مترو الأنفاق: تفعيل أنشطة ثقافية وترفيهية داخل محطات المترو

أين سيعقد اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم؟

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تعرف على سر ارتداء مى عز الدين «الحجاب»

كيف يمكن أن تطلب المرأة الجنس؟

ألبومات الصور

ننشر أول صور لـ«سينما الرياض»

خطوبة كارولين عزمي من منتج شهير (صور)

فوز الأهلى على وادى دجلة 1 صفر في الدوري الممتاز

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تعرف على سر ارتداء مى عز الدين «الحجاب»

كيف يمكن أن تطلب المرأة الجنس؟

كشكول

تدريب الطلاب علي مهارات التواصل وتطوير الذات بالملتقي التوظيفي بجامعة بنها

وكيل الأزهر ورئيس يطمئنان على المصابين في حريق مدينة البعوث

انفوجراف..تعرف علي نظام التعليم الجديد

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تعادل القوة الجوية العراقي والمالكية البحريني 1-1 آسيويًا

دراسة: الفستق مهم للصحة ويؤدي للنشاط

نائب إيراني يعترض على حملة القمع ضد نشطاء البيئة ببلاده

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك