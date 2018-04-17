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الثقافة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:25 م

أمل جمال تنعى الشاعر سام هاميل: «أرقد في سلام»

الشاعرة أمل جمال
الشاعرة أمل جمال
حاتم السروي
dostor.org/2133026

نعت الشاعرة أمل جمال على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الشاعر سام هاميل الذي غيبه الموت بالأمس.

وقالت أمل: «أنعى إلى العالم وفاة الشاعر العملاق سام هاميل، السلام عليك أرقد في سلام».

وترجمت أمل جمال مجموعتان شعريتان لسام هاميل، الذي يعد واحدًا من شعراء أمريكا المعاصرين فضلًا عن انحيازه إلى المعاناة الإنسانية في أي مكان بالعالم، ووقف ضد الحروب ومفاسد العصر وتجلى موقفه ذلك في تأسيسه لموقع «شعراء ضد الحرب» الذي نشر الآلاف من القصائد ضد الحرب على العراق عام 2003 للعديد من الشعراء من دول عدة حول العالم.

ونشر له المركز القومي للترجمة سنة 2015 مجموعته الشعرية التي حملت عنوان «يقاس بالحجر» بترجمة الشاعرة أمل جمال، ويضم ثلاثة عشرة قصيدة وفيها تظهر المواقف الواضحة من الشاعر ضد الحرب على العراق وموقفه، مما يحدث في فلسطين، وهي المواقف التي كثيرًا ما عرضته لمواجهة الإدارة الأمريكية ورئيسها جورج بوش الابن والإعلام المعبر عنها.

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