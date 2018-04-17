حبس ألماني احتياطيا في تركيا بتهمة الدعاية للإرهاب

أصدر القضاء التركي اليوم، أمر اعتقال بحق مواطن ألماني كان تم القبض عليه قبل أربعة أيام.



جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أدلت بها محامية الرجل ويدعى عادل ديميرجس المتهم بالدعاية للإرهاب، ولفتت المحامية إلى أن موكلها يحمل الجنسية التركية إلى جانب الالمانية.



وكانت الصحفية الألمانية ميسالي تولو التي أُعتقلت حتى نهاية العام الماضي في تركيا كتبت يوم الجمعة الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عادل ديميرجس، "الذي يحمل الجنسيتين التركية والألمانية، كان في تركيا لقضاء عطلة فقط"، واشارت إلى أن ديميرجس كان ضمن ثلاثة عاملين لدى وكالة "إيثا" اليسارية للأنباء، ألقي القبض ليلة الخميس.



يذكر أن تولو كانت تعمل هي الأخرى حتى القبض عليها لدى وكالة "إيثا"، وكان القضاء التركي قد أمر بإطلاق سراح تولو لكنه منعها من مغادرة تركيا.



وأعلنت الخارجية الألمانية في وقت سابق أن أربعة مواطنين ألمان لا يزالون محتجزين في تركيا لأسباب سياسية، وأحدهم يبلغ 73 عاما، والثلاثة الآخرون غير معروفين.