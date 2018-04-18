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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 07:53 ص

اليوم.. إبراهيم محلب يفتتح شارع «الشريفين» بعد تطويره

إبراهيم محلب ـ أرشيفية
إبراهيم محلب ـ أرشيفية
مصطفى عبدالله
dostor.org/2132974

يفتتح المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس اللجنة القومية للحفاظ على التراث، اليوم الأربعاء، شارع الشريفين بمنطقة البورصة بعد تطويره، ضمن المشروعات التطويرية بالقاهرة الخديوية، بمناسبة احتفالات القاهرة باليوم العالمي للتراث.

من جانبه؛ قال المهندس سعيد البحر، مدير إدارة تطوير القاهرة الخديوية، إن المشروع يهدف إلى إرجاع القاهرة إلى سيرتها الأولى بالتجديد لواجهات العقارات والأرضيات والإنارة بالشكل التراثي التي كانت عليه.

وأضاف «البحر»، في تصريح لـ «الدستور»، أن مشروع "القاهرة الخديوية" جاءت أغلب ميزانيته بالتبرع من هيئات المجتمع المدني وبعض البنوك، لافتًا إلى أن تطوير شارع الشريفين جاء بالتنسيق مع جهاز التنسيق والحفاظ الحضاري، مشيرًا إلى أهمية الجهاز في مراقبة التجديدات والخروج بها على الشكل التراثي بما يليق بالمنطقة التراثية.

واوضح أن التجديدات بشارع الشريفين، شملت: البازلت الجرانيتي، ودرجات الرمادي في الطلائات، بالإضافة إلى تصميم المقاعد على الشكل التراثي، وساحات للمناسبات.

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