البابا فرنسيس يستقبل ثلاث ضحايا لجرائم الاعتداء الجنسي

استقبل البابا فرانسيس اليوم الثلاثاء، ثلاث ضحايا لجرائم الاعتداء الجنسي المقترفة من قبل أحد الكهنة التشيليين المتورطين فى قضايا اعتداء جنسي ضد الأطفال بمقر الكرسي الرسولى بالفاتيكان.



وووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي اليوم، فقد تضمنت الدعوة "نريد أن نجتمع بكم فى روما قبل لقاء الأساقفة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي على غرار مزاعم الانتهاكات الجنسية الموجهة ضد الكاهن فيرناندو كاراديما والإدانات الحادة التى تلقتها الكنيسة التشيلية.



