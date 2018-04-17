القضاء العراقي يحكم بالإعدام والمؤبد على أجنبيات في «داعش»

ذكرت وسائل إعلام أن القضاء العراقي أصدر، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية التحقن بتنظيم داعش الإرهابي.



وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة الجنايات حكمت على 3 نساء من أذربيجان، وامرأة قيرغيزستانية في داعش بالإعدام، وبالسجن المؤبد على امرأة فرنسية، وامرأتين روسيتين في داعش.



يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر أحكاما بالإعدام في 25 فبراير الماضي بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفرن الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.