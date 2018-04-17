القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:01 م

«المؤلف» أحدث عروض الموسم الثالث من «مسرح مصر»

مسرح مصر
مسرح مصر
عربي السيد
dostor.org/2132515

وسط نجاح جماهيري متواصل، تعرض قناة «MBC مصر»، الجمعة المُقبل، أحدث عروض الموسم الثالث من «مسرح مصر»، مسرحية «المؤلف» مع النجم أشرف عبدالباقي، ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب.

«المؤلف» تُعرض في الثامنة مساء الجمعة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مؤلف لا يقدم أعمالًا جديدة منذ فترة طويلة، حتى يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، مُصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن «ويزو»، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة «أُس أُس»، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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