«أمن الدقهلية» يضبط المتهمين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب «كلب»

نشبت مشاجرة بين عائلتين في قرية أبو جلال التابعة لمركز شربين، بالسلاح، بسبب خلافات على ثمن كلب.



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شربين، يفيد ببلاغ من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بقرية "أبوجلال" دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفيها، طرف أول" "محمد.س. م "23 عاما، عامل، طرف ثان "، و"مصطفى.أ.م "، 24 عاما، عامل، مصابًا بجرح قطعى أسفل العين اليمنى وآخر بفروة الرأس، لوجود خلافات مالية بينهما على ثمن كلب، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن " طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم " مطموسة الأرقام، وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون.



تم التحفظ على السلاح النارى على ذمة تصرفات النيابة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 63342018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.