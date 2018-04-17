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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:44 م

«تشريعية النواب»: دورنا فض الإشكاليات الدستورية في الموازنة

النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل
مني هيبة
dostor.org/2132088

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة سوف تشترك مع لجنة الخطة والموازنة، وجميع اللجان النوعية الأخرى، في مناقشة ما يخصها في الموازنة العامة للدولة، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للدستور، خاصة النسب الدستورية المستحقة للتعليم والصحة والبحث العلمي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، كما يمتد دور اللجنة إلي فض الاشتباكات القانونية التي قد تثور حول أحد بنود الموازنة، وسن التشريعات اللازمة لها، أو تعديل القائم في حال تطلب الأمر معالجة قانون ما لتلبية متطلباتها.

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