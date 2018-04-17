«تشريعية النواب»: دورنا فض الإشكاليات الدستورية في الموازنة

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة سوف تشترك مع لجنة الخطة والموازنة، وجميع اللجان النوعية الأخرى، في مناقشة ما يخصها في الموازنة العامة للدولة، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للدستور، خاصة النسب الدستورية المستحقة للتعليم والصحة والبحث العلمي.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، كما يمتد دور اللجنة إلي فض الاشتباكات القانونية التي قد تثور حول أحد بنود الموازنة، وسن التشريعات اللازمة لها، أو تعديل القائم في حال تطلب الأمر معالجة قانون ما لتلبية متطلباتها.