أمن الدولة تستأنف على قرارات إخلاء سبيل المتهمين بـ3 قضايا إرهاب

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرارات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 جنوب القاهرة، برئاسة محمد شرين فهمي بإخلاء سبيل المتهمين بالقضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية.



كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستئناف الصادر من نيابة أمن الدولة العليا على قرارات إخلاء سبيل المتهمين في القضيتين 502 لسنة 2015 والقضية 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.



يذكر أن المتهمين محبوسين على ذمة القضايا لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.