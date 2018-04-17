سقوط راكب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو.



وترجع الواقعة إلى اشتباه أحمد سيد إبراهيم مأمور جمرك فى راكب مصرى، وبفتح حقيبته عثر بداخلها على 135 شريط أدوية مدرجة جدول مخدرات متنوعة.



وأمر أسامة مصطفى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.

