البنود الكاملة لمدونة المعايير الإعلامية لـ«الأعلى للإعلام»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مدونة المعايير الإعلامية له.



وتضع المدونة، عدة ضوابط ومعايير للعمل الإعلامي في مصر، حيث جاءت بنودها كالتالي:



المادة الأولى:

- يلتزم الإعلامي عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته.

-كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده.



المادة الثانية:

* تلتزم الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أية معلومات؛ إلا بعد التأكد من دقتها، وأن تراعي ما يلي..



- التزام الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء من المعلومة أو تشويهها.

- ألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيله إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي.

- أن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه، ويسندها للجهات الصادرة عنها.

- ألا يتناول المعلومات الشخصية أو الأسرية؛ إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بالمحتوى الإعلامي.

- تسري الخصوصية على كافة المعلومات الشخصية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.



المادة الثالثة:

- تلتزم الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الأراء المختلفة واحترام الرأي الآخر.

- أن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة.

- تلتزم بعدم تقديم أي محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسيء للمعتقدات الدينية للمصريين أو يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن أو يسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.



المادة الرابعة:

- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس فيما يخص التغطيات الإعلامية للقضايا "العربية – العربية" وقواعد التغطية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، وتغطية الأحداث الرياضية وعند عرض الأعمال الدرامية.

- تلتزم بتناول قضايا المرأة بالإحترام الكافي وعدم تعميم الاتهامات.

- تلتزم عند تناول قضايا الطفل؛ بعدم الاستعانة بشهاداتهم أو نشر صورهم، إلا بعد موافقة أولياء الأمور.. وألا يتضمن المحتوى الإعلامي ما من شأنه إصابتهم بالإحباط أو القلق أو الأضرار الصحية، كما يتضمن المحتوى تحفيزهم على التفكير والابتكار وحب المجتمع وقيمه.

- تحرص الوسيلة الإعلامية عند تناول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على عدم إهانتهم أو استخدام ألفاظ تثير الشفقة.

- تحرص على تضمين المحتوى نماذجا ناجحة منهم، تمثل قدوة يثير الإعجاب.



المادة الخامسة:

- تحرص الوسيلة الإعلامية على الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين وتشجيع الإبداع والابتكار، وتلتزم بنصوص القانون المختص في ذلك.

- أن تراعي نسب ما تنقله للمصادر المنقول عنها.

- تلتزم بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان.

- أن يحترم المحتوى اللغة العربية السليمة.

- ألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية "في غير محلها".

- ألا تنتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية.

- تلتزم بعدم نشر مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة في حملات إعلانية بشكل يسيء إليهم.

- تمتنع عن نشر إعلانات تسيء للمنافسين أو تخالف القوانين.