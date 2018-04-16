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الإثنين 16/أبريل/2018 - 05:58 م

تسجيل صوتى.. وائل جسار يرد على أحلام: «هنظف وداني»

وائل جسار
وائل جسار
عربي صالح
dostor.org/2131257

رد الفنان اللبناني وائل جسار على تصريحات المطربة الإمارتية أحلام، بعد أن اتهمته بأنه لا يتذوق الموسيقى، ويجب عليه أن ينظف أذنيه بسماع ومشاهدة برنامج «ذا فويس» فى موسمه الحالي.

وقال «جسار» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنه لم يقوم بالتقليل من قيمة البرنامج، ولا من المتسابقين خلال عروضه، أو لجنة التحكيم التى تحتوي على «أحلام، محمد حماقي، إليسا، عاصي الحيلاني»، وتابع أنه قال رأيه بكل مصداقية فى الموسم الحالى من البرنامج.

وأكد أن البرنامج لا يحمل نسبة كبيرة من الأصوات المتميزة، مثل المواسم السابقة، وما زلت متمسكًا برأيي، ولن أغيره نهائيًا.

وتابع: إن كانت أحلام ترى أننى يجب عليا أن أنظف أذنى بسماع ومشاهدة برنامج «ذا فويس»، فأقول لها سوف أنظف أذنى جدًا من هنا ورايح، ولكن البرنامج لا يوجد أصوات متميزة.

وكانت أحلام قد شنت هجومًا حادًا على النجم وائل جسار خلال الحلقة الأخيرة من برنامج «the voice»، بعد تصريحاته فى برنامج «عرب وود» المعروض على شبكة قنوات روتانا وقنوات lbc التى كانت حول المواهب الجديدة فى برامج المسابقات، والتى مفادها: «صراحة كأصوات جديدة مش زى قبل.. وإن فى أصوات حلوة بس ما بيذكرونا بالمواسم السابقة».

إلا أن تلك التصريحات التى أدلى بها بكل صراحة ومنطقية وأدب وأخلاق، قوبلت من أحلام بهجوم حاد، اتسم بالتطاول على تاريخه، وعلى وائل نفسه.

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