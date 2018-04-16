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الإثنين 16/أبريل/2018 - 04:56 م

تفاصيل 10 أيام تصوير لأبطال «الرحلة» فى بيروت

أبطال مسلسل «الرحلة»
أبطال مسلسل «الرحلة»
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2131200

سافر المخرج حسام على، وأبطال مسلسل «الرحلة»، المقرر عرضه فى رمضان، إلى بيروت، لتصوير عدة مشاهد هناك، حيث يستغرق التصوير 10 أيام كاملة، بما يعادل 240 ساعة تقريبًا، وتجمع المشاهد كل من باسل الخياط وريهام عبد الغفور ووليد فواز وحنان مطاوع، على أن تعود أسرة المسلسل 19 أبريل الجارى، وصور مخرج العمل فى العديد من الأماكن بالعاصمة بيروت، لاسيما أن لبنان تتمتع بجو ومناظر خلابة.

واستقرت الشركات المنتجة للعمل، بالاتفاق مع المخرج حسام على، على «الرحلة» ليكون الاسم النهائى للمسلسل، وفى سياق متصل انتهى حسام على من تصوير 70% من أحداث المسلسل حتى الآن، ومن المقرر أن يكثف التصوير عقب عودته من لبنان.

«الرحلة» من أقوى مسلسلات دراما رمضان المقبل، بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرون، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.

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