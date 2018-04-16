العراق: العثور على مستشفى لـ«داعش» وتدمير معسكر بالأنبار

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، العثور على مستشفى سابق لتنظيم داعش الإرهابي ومجموعة أنفاق، مؤكدًة أن القوات العراقية تمكنت من تدمير معسكرًا قديمًا للتنظيم واعتقلت 4 من المشتبه بهم خلال عمليات تفتيش غربي محافظة الأنبار.



وذكر مركز الإعلام الأمني أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال عمليات تفتيش شمال راوة، والقائم باتجاه نينوي، وصلاح الدين، من العثور على مستشفى سابق لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق طماشة، وكر، غرفة، كرفان والدباشي، ومجموعة أنفاق في منطقة أم الوحوش.



وأضاف المركز أن القوات ذاتها تمكنت من تدمير معسكر قديم للتنظيم واعتقلت 4 من المشتبه بهم، وضبطت دراجتين ناريتين وبندقية خلال عملية تفتيش منطقة عشوة.