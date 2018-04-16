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الإثنين 16/أبريل/2018 - 03:38 م

نائب رئيس قسم البيئة الإيراني يهرب من البلاد

محمود صادقي
محمود صادقي
منار أحمد
dostor.org/2131080

كشفت محمود صادقي، عضو في البرلمان الإيراني، عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، هروب كاوه مدني نائب رئيس قسم البيئة في إيران من البلاد.

وكتب صادقي، عبر تغريدته، أن زوجته لم تكن تملك تصاريح لمغادرة البلاد، الأمر الذي سيشكل درسًا للنخب الإيرانية التي تعيش في الخارج.

ومدني معروف دوليا بعمله على دمج نظرية اللعبة وتحليل القرار في نماذج إدارة الموارد المائية، وقد لعب دورا رئيسيا في زيادة الوعي العام بالمياه والمشكلات البيئية في إيران في السنوات الأخيرة.

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