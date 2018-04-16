ضبط 107 كيلو دجاج مجمد منتهى الصلاحية فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن البحيرة، حملة للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في السلع المدعمة والفاسدة والمنتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملة عن ضبط "هانى ع ا"، صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائن بمدينة دمنهور لقيامه بحيازة وتخزين لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 107 كيلو دجاج مجمدة.



وضبط "محمد ش ش"، تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى، لاستلامه كميات من اللحوم المجمدة خاصة بوزارة التموين والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمحل التموينى تبين استيلائه وتصرفه في كميه 55 كيلو دواجن، و150 كيلو لحوم مجمدة.



وتحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.