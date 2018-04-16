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الإثنين 16/أبريل/2018 - 09:27 ص

توقف محطة كهرباء غزة عن العمل لنقص الوقود

محطة كهرباء غزة
محطة كهرباء غزة
dostor.org/2130380

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة عن زيادة عدد ساعات الفصل إلى 16 متواصلة، مقابل 4 ساعات وصل.

ويعتمد قطاع غزة في هذه الأثناء على قدرة الخطوط الإسرائيلية والبالغة 120 ميجا وات.

وحذرت الشركة من تداعيات النقص الحاد في إمدادات الكهرباء وانعكاسه على القطاعات الحيوية في غزة، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع في إسعاف هذا القطاع لتدارك الانحدار الخطير الذي قد يطال حياة المواطنين.

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