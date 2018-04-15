حبس صاحب معرض سيارات بالبساتين يتاجر في الحشيش

أمر المستشار كيرلس وجيه، وكيل نيابة البساتين الجزئية، بإشراف المستشار تامر عاشور، بحبس صاحب معرض سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش.



وكانت معلومات، أكدتها لاحقا التحريات، وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد باتجار صاحب المعرض فى الحشيش بدائرة القسم؛ فتم ضبطه في أحد الأكمنة أثناء قيادته لسيارة ماركة هيونداى، بعد مطاردة،، حيث عثر بداخلها على "4 طُرَب حشيش وزنت 399 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول"، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلته.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة؛ أصدرت قرارها المتقدم.