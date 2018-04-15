منظمة التعاون الإسلامي: نسعى لعقد مؤتمر «مكة 2» لدعم العراق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين استهداف السعودية وأراضيها ومواطنيها بصواريخ الحوثي ومن يمده بالسلاح.



وقال العثيمين، خلال كلمته في القمة العربية الـ29، إن منظمة التعاون الإسلامي أصدرت إدانات لصواريخ الحوثيين على السعودية.



وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق، مشيرًا إلى أن دول المنظمة تشارك العرب طموحاتهم وآلامهم.



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.