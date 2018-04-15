«نيويورك تايمز»: الرد الروسي على الضربة الأمريكية غامض

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب توجيه ضربة عسكرية لسوريا مباشرة: "ضربة نفذت بشكل مثالي.. شكرًا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقدرتهما العسكرية، والنتيجة لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك.. تمت المهمة".



وأوضحت أن الضربة العسكرية جاءت للرد على هجوم كيماوي مزعوم، وغير أكيد، شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على المدنيين قبل نحو أسبوع، ما دفع ترامب لتوجيه صواريخه تجاه المنشآت العسكرية، ما يشعل الحرب الأهلية في سوريا التي تعد من أكثر الصراعات تعقيدًا في الجيل الأخير.



وأشارت إلى أن الضربة ستعمق من توريط الولايات المتحدة في صراع تقوده روسيا وإيران للحفاظ على وجود الأسد في السلطة.



وقالت نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء يوم السبت، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات جديدة في سوريا إذا ما جدد الأسد استخدامه للأسلحة الكيماوية.



وأوضحت الصحيفة أن تصريحات "هالي" لم تلق إعجابا كبيرا في البنتاجون، حيث أصر القادة العسكريون على أن العملية قد انتهت، وتم تدمير كافة الأهداف قبل أن ترد سوريا بإطلاق 40 صاروخا في الهواء.



وأضافت أن هناك شيئا غامضا في الأمر، خصوصًا وأن روسيا وإيران لم تردا على الهجوم، وهو ما يعني أن الأهداف التي ضربها ترامب لن تقضي على ذخيرة الأسد بالكامل وقوته العسكرية.



وتابعت أن الإدارة الأمريكية حاولت تبرير الأمر، والتأكيد على أن الصواريخ لم تستهدف كافة الأهداف، ولكنها كانت بمثابة رسالة تحذيرية بأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية لن يمر مرور الكرام، وهو الأمر الذي أكده كل من تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.