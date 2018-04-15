الولايات المتحدة تطالب بإجراءات أقوى لعزل الرئيس الفنزويلي

طالب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رؤساء الدول في القارة اللاتينية، بضرورة اتخاذ تدابير أقوى لعزل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.



وأدان «بنس»، خلال حديثه في قمة الأمريكتين في ليما عاصمة بيرو، الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقمع السياسي في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الفوري قبل الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، المقرر عقدها في الـ20 من مايو المقبل.



وأيدت الولايات المتحدة، لأول مرة، بيانًا لرؤساء دول مجموعة، ليما، التي تأسست العام الماضي، للسعي للتوصل إلى نهاية سلمية للاضطرابات السياسية في فنزويلا، كما دعا البيان، مادورو، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة.



وقال «بنس»: «على جميع الدول الحرة المجتمعة هنا، أن تقوم بتحرك أقوى لعزل نظام مادورو.. علينا جميعًا الوقوف إلى جانب أشقائنا وشقيقاتنا، الذين يعانون في فنزويلا»، مضيفًا: «الولايات المتحدة الأمريكية، لن تقف دون حراك وفنزويلا تنهار».

