«عمادالدين»: وضع لبنة التسجيل الموحد للدواء بالدول العربية خلال شهر

طالب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بتوحيد آليات التسجيل الدوائي بين الدول العربية في مجال الأدوية مثل الهيئة الأوروبية والأمريكية للدواء.



وقال خلال كلمته بالمؤتمر العربى للغذاء والدواء المنعقد فى شرم الشيخ: "متى يكون لدينا هيئة موحدة لتسجيل الدواء في الدول العربية وما يسجل في مصر يتم تسجيله في السعودية وباقي الدول العربية".



ودعا ممثلى هيئات الدواء العربية للاجتماع خلال شهر من اليوم لوضع لبنة التسجيل الموحد للدواء في الدول العربية.



يذكر أنه انطلق صباح اليوم المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية والذي يأتي تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن" بالتعاون بين مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.