التحفظ على 13.5 مستلزمات علف فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 13.5 منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تستخدم في تصنيع العلف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط «خ. خ. ع»، 48 سنة، صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص، بدائرة قسم أول العامرية، لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع أعلاف الدواجن الغير مطابقة للمواصفات، مستخدمًا مستلزمات إنتاج منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.



تم مداهمة المصنع وضبط 5 طن أعلاف دواجن منتج نهائي غير مطابق للمواصفات و4.5 طن منشط نمو و3 طن جير مطفي و1600 كجم جرانتين و1250 كجم ملح متحجر جميعها مستلزمات إنتاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.