«الكُتاب العرب»: حادث الطائرة العسكرية الجزائرية أدمى قلوب العرب

أرسل الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية عزاء، إلى كل من "الشاعر يوسف شقرة، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، ومجلس إدارته، وأدباء وكتاب الجزائر، يعزي من خلالهم شعبهم؛ إثر سقوط طائرة عسكرية كان على متنها 77 عسكريًّا وعائلاتهم، ما يعد ثاني أسوأ حادث طيران شهده العالم منذ عام 2003.



وقال "الصايغ" إن الحادث الأليم الذي وقع صباح الأربعاء في مطار عسكري بمدينة بوفاريك، وهي قاعدة للقوات الجوية الجزائرية بالقرب من العاصمة، أدمى قلوب المواطنين العرب في كل مكان، ولن تنساه ذاكرة الشعب الجزائري خاصة، والشعوب العربية عامة، لسنوات طويلة مقبلة، خاصة وأنها تقدر قواتها المسلحة تقديرًا عاليًا، وتثمن غاليًا تضحياتها؛ من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام.



وأكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن القوات المسلحة الجزائرية لم تكن بعيدة عن قضايا أمتها العربية بعد الاستقلال، وأن بعض فصائلها شاركت في حرب أكتوبر 1973، جنبًا إلى جنب الجيشين المصري والسوري، ووحدات من بعض الدول العربية، وأن المواقف الوطنية للقيادة الجزائرية ولشعبها من أجل دعم القضايا العربية المصيرية- وفي مقدمتها القضية الفلسطينية- لا تنسى.



وأعرب حبيب الصايغ عن أحر تعازيه لأسر الشهداء والمصابين، باسمه وباسم رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، وتمنى لهم الرحمة والمغفرة، وسأل المولى- عز وجل- أن يلهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان.