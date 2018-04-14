سعد الجمال يدين الاعتداء على سوريا

قال اللواء سعد الدين الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الاعتداء العسكري على الأراضي السورية بمزاعم استخدام الأسلحة الكيمائية في دوما، يمثل خرقًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية، ولاسيما وأن مجلس الأمن لم يصدر قرارًا بعد في هذا الشأن ولم يجرى تحقيقًا حتى الآن لتوضيح من المتسبب في استخدام تلك الأسلحة المحرمة دوليًا.



وأضاف الجمال في بيان له اليوم: «إذا كنا ندين استخدام أية أسلحة غازية أو كيمائية أو بيولوجية لاسيما ضد المدنيين ونرفض أن يقوم أي طرف باستخدامها إلا أننا وبنفس القدر ندين أي تعدى على السيادة الوطنية لسوريا».



وأوضح الجمال أن تصفية الحسابات بين القوى العظمى فيما بينها أو مع القوى الإقليمية الأخرى لا يجب أن تتخذ من سوريا مسرحًا لها فالشعب السوري هو الذي يدفع الثمن من دمائهم.