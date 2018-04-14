القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
سياسي
السبت 14/أبريل/2018 - 02:56 م

صلاح حسب الله يشيد بأبطال الجيش فى سيناء

الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله
إسلام نصير
dostor.org/2128428

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بقدرة القوات المسلحة اليوم على إحباط عملية إرهابية كبرى على أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء.

ووصف "حسب الله" العناصر الإرهابية بالخونة والشياطين بعد قيامهم بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر عندما لاحظوا بسالة أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا أن الأبطال البواسل من الجيش المصرى العظيم لن يتركوا هؤلاء الإرهابيين الكفرة وسيجعلون أرض سيناء مقبرة لهم.

ونعى الدكتور صلاح حسب الله الشهداء الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس فداءً لمصرنا الغالية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

المالية: كل دولار زيادة بأسعار النفط يكلف الدولة 4 مليارات جنيه

السيسي يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ضبط وإحضار 5 أمناء جُدد لاتهامهم بالتواطؤ مع تجار المخدرات

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

أول تعليق لبشار الأسد بعد القصف الثلاثى على سوريا

القوات المسلحة تحبط عملية إرهابية بوسط سيناء

ألبومات الصور

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

«التجارى وفا بنك إيجيبت» راعيًا لملتقى «نِقْدَر» التوظيفى (صور)

مركز الإبداع الفنى بدمنهور يحتفل بيوم اليتيم

إطلاق فعاليات مبادرة «من أجلك» بجامعة دمياط

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

أول تعليق لبشار الأسد بعد القصف الثلاثى على سوريا

القوات المسلحة تحبط عملية إرهابية بوسط سيناء

كشكول

بالصور.. جامعة المنيا تنظم مارثون للجري

التعليم ترد على واقعة تشويه وجه طالب الابتدائي

منسقة "تمرد" تكشف بعملية حسابية عدم تناسب الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

الجامعات تستعد للامتحانات.. حظر الأسئلة السياسية والدينية وتصحيح المادة بنفس اليوم لسرعة إعلان النتائج

"الأبنية التعليمية" تكشف حقيقة طلب تحويل فائض ميزانية التعليم لصالحها

الأمصار

قيادي بتنظيم القاعدة يسلم نفسه للسلطات الصومالية

19 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في دبي

تعرف على أخر الكائنات المهددة بالانقراض

صورة.. بركان على المريخ يُثير حيرة العلماء

وفاة ميلوش فورمان الحائز على جائزة الأوسكار

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك