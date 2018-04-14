صلاح حسب الله يشيد بأبطال الجيش فى سيناء

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بقدرة القوات المسلحة اليوم على إحباط عملية إرهابية كبرى على أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء.



ووصف "حسب الله" العناصر الإرهابية بالخونة والشياطين بعد قيامهم بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر عندما لاحظوا بسالة أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا أن الأبطال البواسل من الجيش المصرى العظيم لن يتركوا هؤلاء الإرهابيين الكفرة وسيجعلون أرض سيناء مقبرة لهم.



ونعى الدكتور صلاح حسب الله الشهداء الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس فداءً لمصرنا الغالية.