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الجمعة 13/أبريل/2018 - 11:12 م

«ترامب» يطالب وزير دفاعه باستهداف الروس والإيرانيين في سوريا

ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
dostor.org/2127650

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغط بشدة، خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، من أجل شن هجوم، ليس ضد النظام السوري برئاسة بشار الأسد فقط، ولكن جعل رعاياه الروس والإيرانيين يدفعون الثمن.

واشتدت حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الهجوم الكيميائي الأخير في سوريا، إذ هددت واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية، وأعلنت بريطانيا دعمها ذلك، بينما حذرت روسيا من توجيه أي ضربات عسكرية لدمشق.

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