القنوات المسيحية تعرض قصة «حقى وحقك» للبابا تواضروس

تعرض القنوات القبطية أغابي وC. T. V وME sat وكوجي ولمدة أسبوع قصة «حقي وحقك» البابا تواضروس الثاني، ضمن سلسلة «قصص للحياة»، وهي سلسلة جديدة يقدم فيها قداسته لأبنائه درسًا حياتيّا جديدًا من خلال قصة يرويها في دقائق قليلة تحمل معنى حياتي بنَّاء.



يذكر أن البابا تواضروس يتواصل تعليميًّا مع شعبه من جميع الفئات العمرية من خلال القصص التربوية والحياتية كعظات قصيرة يكثف خلالها الرسالة، والدرس اللذين يريد تقديمهما لأبنائه، وهو شكل جديد وفعَّال للتعليم الكنسي الحيِّ الذي يتناسب مع العصر الحالي.



ومن المقرر أن يستمر عرض كل حلقة من حلقات «قصص للحياة» لمدة أسبوع.