القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:14 م

سليمان عيد «مخبر» في «كلبش 2»

سليمان عيد «مخبر»
محمد قدري
dostor.org/2127186

يشارك الفنان الكوميدي سليمان عيد، الفنان أمير كرارة، في مسلسله الجيدد «كلبش 2»، الذي من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني القادم، وهي المرة الأولى مع أمير كرارة في أعماله الدرامية.

ويجسد «عيد» مخبرًا بقسم الشرطة التي يعمل به أمير كرارة، ويتواجد في المشاهد التي يتواجد فيها الإرهابي الذي يجسده الفنان أحمد صلاح حسني.

«كلبش 2» بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي، ومحمد محمود عبدالعزيز وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من أبطال الجزء الأول منهم هالة فاخر ومحمود البزاوي وضياء عبدالخالق.

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