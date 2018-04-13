استنفارأمني بالعباسية استعدادًا لزيارة رئيس البرتغال للكاتدرائية

شهدت منطقة العباسية بالقاهرة حالة من الاستنفار الأمني استعدادًا لاستقبال البابا تواضروس الثاني، للرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمقر الكاتدرائية المرقسية.



ويلتقي تواضروس، الرئيس الضيف، والوفد المرافق له بالمقر البابوي، في الكاتدرائية، وتأتي تلك الزيارة في إطار زيارة "دي سوزا" الرسمية إلى مصر.



وانتشرت قوات الأمن بمحيط الكاتدرائية، حيث استعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية، والبوابات الإلكترونية للتأمين، وتم فرض كردون أمني بمحيطها، وخاصة من ناحية شارع رمسيس، فيما تولي خبراء المفرقعات تعقيم الكاتدرائية داخليًا، ومحيطها من الخارج، ومنعت دخول السيارات، أو الوقوف بجوارها، مع التأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكاتدرائية خاصة الإعلاميين، نظرًا لسماح الكنيسة للإعلاميين بنقل اللقاء.

