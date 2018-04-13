«التعاون الاقتصادى»: لا فائز فى الحرب التجارية بين أمريكا والصين

صرح رئيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنخيل جوريا، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والصين، تتفاوضان خلف الكواليس لتهدئة التوترات التجارية بينهما، مؤكدًا أنه لا فائز فى أى حرب تجارية بين قطبى الاقتصاد العالمي.



وقال "جوريا" -في تصريحات له- إن المسئولين الصينيين أبلغوه هذا الأسبوع بأنهم يجرون مفاوضات مع نظرائهم الأمريكيين، على الرغم من النفى الرسمى من بكين.



وأكد رئيس المنظمة شعور جميع الأطراف بالقلق الشديد من الإعلانات الأخيرة عن التعريفات الجمركية من قبل البلدين، لكنهم يعتقدون أن الطرفين يجريان محادثات خلف الكواليس، مضيفًا أن الطرفين لم يفعّلا رسميًّا حتى الآن، أي زيادة في التعريفات الجمركية التي اعتمدها كل منهما.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج، قد أكد أنه لا تجرى حتى الآن، أى مفاوضات على أي مستوى بشأن الخلافات التجارية بين البلدين.



وحذرت الصين فى وقت سابق، من أنها سترد على أى خطوات حمائية أمريكية، بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية.

