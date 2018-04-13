فيفى عبده وريم البارودى تنعيان ضحايا طائرة الجزائر

حرصت كلا من، الفنانة فيفي عبده، والفنانة ريم البارودي، على نعي ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت صباح أول أمس الأربعاء وراح ضحايتها 257 شخصًا.



وشاركت "فيفي" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة لعلم الجزائر وعلقت عليها قائلة: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الله يرحم شهداء طائرة الجزائر ويصبر أهاليهم حزنت جدًا.. قلبي معاكم».



ونشرت "ريم" أيضًا صورة للعلم الجزائري معلقة: «الله يرحم شهداء الواجب والوطن ويصبر أهاليهم إن لله وإن إليه راجعون، خالص التعازي للشعب الجزائري».



وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن استشهاد 257 شخصًا "247 مسافرًا و10 أفراد من طقم الطائرة" في حادث تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة، قرب مطار بوفاريك الجزائري.



وسقطت الطائرة وهي من طراز "إليوشين" روسية الصنع، في مزرعة قرب الخط السريع فيما كانت ستتوقف في "بشار" قبيل توجهها إلى تندوف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى المنطقة.