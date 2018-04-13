فيديو.. كريم فهمى يكشف تفاصيل نجاته من الموت فى «أمر واقع»

كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل حادث الدراجة النارية الذي تعرض له خلال تصوير مشاهده، ضمن أحداث مسلسل "أمر واقع"، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وأضاف "فهمي" خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع على فضائية "سى بى سى "، أن تعرضه لحادث الدراجة النارية خلال تصوير مشاهده بالمسلسل بسبب كثرة مشاهد الأكشن ضمن أحداث العمل.



وأوضح أنه خلال تصويره مشهد الدراجة نارية سقطت بسبب مطب حاول التهدئة أمامه ولكنه كان يسير بسرعة 120 تقريبًا، مشيرًا إلى أنه حاول الضغط على الفرامل قبل المطب، ولكن قطع الحديد بالأرض أوقعت الدراجة، وانقسم الموتسيكل نصفين، مما تسبب بشرخ في القدم ومزق في الكتف وجلطات عديدة.