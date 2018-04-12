القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:02 م

خبير سياحي: فتح الطيران مع روسيا رسالة قوية «تدين» بريطانيا

محمد عثمان، الخبير
محمد عثمان، الخبير السياحي
رامى حسين
dostor.org/2126707

كشف محمد عثمان، الخبير السياحي بالأقصر، أن عودة حركة الطيران بين القاهرة وموسكو دلالة قوية على أمان المطارات المصرية، ورسالة لدول الغرب، خاصة بريطانيا التى ما زالت حتى الآن مستمرة فى حظر السفر إلى المقاصد المصرية.

وأوضح "عثمان"- لـ"الدستور"- أن عودة حركة الطيران المنتظم بين مصر وروسيا خطوة جيدة أسفرت عنها المفاوضات التى أجراها المسئولون في البلدين للوصول إلى ما تم على أرض الواقع.

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا توقفت عقب تحطم طائرة روسية فور إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى أكتوبر عام 2015.

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