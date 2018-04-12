هشام جنينة يوقع على قرار إحالته للمحاكمة

كشفت مصادر مطلعة، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وقَّع- اليوم- على قرار الإحالة، الصادر من النيابة، لمحاكمته عسكريًّا.



وأوضح المصدر أن محامي "جنينة"، تواجد- اليوم- بمقر المحكمة العسكرية في الجبل الأصفر؛ لحضور جلسة تجديد حبسه على ذمة قضية "إذاعة أخبار كاذبة"، المحبوس على ذمتها 44 يوما- تنتهي غدا- وتم إعلانه بخبر إحالته إلى المحكمة العسكرية.



وكانت النيابة العسكرية قررت- صباح اليوم- إحالة "جنينة" إلى المحاكمة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لموقع "هاف بوست" حول امتلاك عنان وثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبله.