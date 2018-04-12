الجيش السوري يواصل نقل معدات وطائرات من مطار دير الزور العسكري
واصلت قوات الجيش السوري نقل معدات عسكرية من مطار دير الزور تحسبًا لتعرضه لضربات أمريكية.
وقال نشطاء محليين إنَّ قوات النظام نقلت معدات عسكرية وطائرات حربية من المطار إلى مواقع أخرى.
واصلت قوات الجيش السوري نقل معدات عسكرية من مطار دير الزور تحسبًا لتعرضه لضربات أمريكية.
وقال نشطاء محليين إنَّ قوات النظام نقلت معدات عسكرية وطائرات حربية من المطار إلى مواقع أخرى.
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