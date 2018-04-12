القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 04:55 م

«أبوالعينين»: فرص استثمارية كبيرة تنتظر القطاع الخاص البرتغالى

رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
علا العلاف
dostor.org/2126347

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى، أن مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود العديد من المشروعات التى تنتظر المستثمرين، فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، بجانب الاستثمار فى السياحة، خاصة مع وجود إمكانيات ومناطق واعدة ومميزة بمصر، فى مقدمتها مرسى علم ومناطق أخرى.

وأوضح "أبوالعينين"، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى بجانبيه، أن مصر أقدمت فى الفترة الأخيرة على العديد من الخطوات الإصلاحية على مستوى الاقتصاد، بما فى ذلك صدور العديد من القوانين المشجعة على الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

ولفت إلى أن القطاع الخاص المصرى، ممثلا فى مجلس الأعمال المصرى البرتغالى، حريص على دعم وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع البرتغال، لافتًا إلى وجود قواسم مشتركة كبيرة بين البلدين، تدعم هذا التوجه، بما فيها التوافق بين القيادة السياسية فى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

موضوعات متعلقة

«أبوالعينين»: شباب مصر ركيزة الوطن ومستقبله.. ونحن «الظهير الشعبي» لأبطال القوات المسلحة

«الراجحي»: زيارة ولي العهد السعودي مصر تعزز اقتصاد البلدين

«قابيل»: عقد منتدى أعمال مصري برتغالي برجال أعمال من البلدين

«أبوالعينين»: فرص كبيرة لجذب استثمارات برتغالية إلى السوق المصرية

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهرين

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

روسيا: مشاهد استخدام الكيميائي في الغوطة «ملفقة»

وزير الصحة للنواب: «مش بختار حد بالحب أو المجاملة»

ميركل: لن نشارك فى عملية عسكرية بسوريا

«الاستثمار والهجرة».. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس البرتغال

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

ألبومات الصور

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

بالصور.. دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

كشكول

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

"الجيوشي" يتابع تنفيذ مشروع تخرج طلاب الدبلوم عبر الفيديو كونفرانس

"التداوى" يتابع مشاركة الطلاب بالقوافل التعليمية لليوم الثالث

الرئيس البرتغالي لشيخ الأزهر: من دواعي الشرف لقائي بك مرة ثانية

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم اليوم الثقافى العمانى

الأمصار

مقتل أكثر من 20 شخصا في محافظة الأنبار غربي العراق

مقتل 20 شخص في الشرقاط شمال العراق

الأنظمة الذكية تبدأ رصد السيارات منتهية التراخيص في أبوظبي الأحد

ماتيس: روسيا متواطئة بشأن احتفاظ الحكومة السورية بأسلحة كيماوية

إصابة طفل فلسطيني في مواجهات بلدة سبسطية

ads
منوعات

المجهولون.. حكايات «حكّام الظل»

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك