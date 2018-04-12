«أبوالعينين»: فرص استثمارية كبيرة تنتظر القطاع الخاص البرتغالى

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى، أن مصر تمتلك إمكانيات وفرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود العديد من المشروعات التى تنتظر المستثمرين، فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، بجانب الاستثمار فى السياحة، خاصة مع وجود إمكانيات ومناطق واعدة ومميزة بمصر، فى مقدمتها مرسى علم ومناطق أخرى.



وأوضح "أبوالعينين"، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى بجانبيه، أن مصر أقدمت فى الفترة الأخيرة على العديد من الخطوات الإصلاحية على مستوى الاقتصاد، بما فى ذلك صدور العديد من القوانين المشجعة على الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.



ولفت إلى أن القطاع الخاص المصرى، ممثلا فى مجلس الأعمال المصرى البرتغالى، حريص على دعم وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع البرتغال، لافتًا إلى وجود قواسم مشتركة كبيرة بين البلدين، تدعم هذا التوجه، بما فيها التوافق بين القيادة السياسية فى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.