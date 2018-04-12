عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

فاز الصحفي أحمد عاطف رمضان، مدير تحرير جريدة "الدستور"، بجائزة "الصحافة والإعلام وقضايا تعليم الكبار"، بالمنتدى الثالث للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية، وهي أكبر مؤسسة تدعم التعليم ومحو أمية الكبار في مصر.

ودعا المنتدى "عاطف" لحضور فعالياته، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لعرض تحقيقه الاستقصائي عن فساد فصول محو الأمية وتعليم الكبار فى مصر، والذي نُشر بنسخته المطبوعة فى جريدة "الصباح"، ونسخته الفيديو بموقع "أصوات مصرية"، ونسخته الإنجليزية بمؤسسة Al-Fanar Media بإشراف ودعم مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية.

و"عاطف" يعمل حاليًا مدير تحرير بجريدة "الدستور" المصرية، ورئيس سابق لقسم التحقيقات بجريدة الصباح، تم اختياره ضمن قائمة تضم 12 صحفى حول العالم فى مسابقة أفضل صحفى شاب فى العالم تحت سن 30 سنة بمؤسسة تومسون فاوندشن 2016، وفائز بجائزة أفضل تحقيق في مصر بمسابقة نقابة الصحفيين المصرية 2017، وترشح سابقًا لجائزة الصحافة العربية (دبي) عن فئة التحقيق الاستقصائى2015، وفائز بجائزة صوت هولندا لمكافحة الفساد، مُعد برامج تلفزيونية خاصة بالتحقيقات منها قنوات المحور وten، وعمل مسئول التحقيقات بمواقع إخبارية الكترونية عربية ومصرية.

حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام (صحافة) جامعة بنها 2010-2011، صحفي استقصائي مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، وأنجز 10 تحقيقات استقصائية متنوعين بين التحقيقات التلفزيونية والمكتوبة والعابرة للحدود، وعضوا بنقابة الصحفيين المصرية.

