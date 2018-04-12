القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج يأتي تعظيما وإجلالا واقتداء بصاحب هذه الذكرى العطرة محمد، صلوات الله عليه وسلامه، كما تأتي هذه الذكري لإدراك عظمة الخالق والتأسي بذكري الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة خلال احتفال القوات المسلحة بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1439هجريا.



بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف محاضرة، أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكري العطرة هو دعوة إلى العلم والمعرفة وتحقيق والازدهار الكامل وإدراك عظمة الخالق، وتأكيد على إرساء النبي، صلى الله عليه وسلم، قيم المساواة والعدالة بين الناس دون تفرقه أو تمييز.



حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين والأزهر الشريف.



